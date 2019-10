VICENZA – Inseguimento e arresto di 19enne da Giardini Salvi a San Lorenzo: doveva essere ai domiciliari

Inseguimento e cattura rocambolesca ieri poco dopo le 17 a Vicenza. Una pattuglia delle volanti transitava in zona Giardini Salvi quando ha notato un gruppo di giovani e fra questi il 19enne italiano di origini marocchine Yacoop El Asbahi, già noto alle cronache, in stato di arresti domiciliari in seguito ad alcune rapine effettuate a fine novembre 2018 al Park Fogazzaro, minacciando utenti del parcheggio con una bottiglia rotta. Il giovane alla vista degli agenti si è dileguato verso piazzale Mutilato e successivamente Piazza San Lorenzo, dove, inseguito dagli agenti, ha tentato di scavalcare un cancello ma è stato fermato.

Uno degli agenti è riuscito a raggiungerlo ma è riuscito a bloccare il giovane solo con l’ausilio della Polizia Locale che transitava in zona. Si opponeva all’arresto scalciando, spuntando e colpendo l’agente di polizia.

Una volta ammanettato è stato portato in questura ma anche in auto ha opposto resistenza. E’ stato arrestato per evasione, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni aggravate. Stamane il processo per direttissima. L’arresto è stato convalidato e il giovane è stato posto nuovamente ai domiciliari in attesa del processo.