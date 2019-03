Ad Abilmente Primavera i visitatori continuano ad affollare i padiglioni del quartiere fieristico IEG di Vicenza. Tante le occasioni di ispirazione e formazione per appassionati e creative fino a domenica

Prosegue anche oggi nel quartiere fieristico di Vicenza Abilmente Primavera, la Festa della creatività organizzata da Italian Exhibition Group SpA (IEG), in fiera fino a domenica 24 marzo. L’evento esperienziale più atteso dalle community creative italiane si sta dimostrando nuovamente occasione unica di ritrovo e confronto per il popolo delle crafter e delle amanti del Do It Yourself, una manifestazione in grado di fotografare uno spaccato di società. Le creative (e i creativi) di oggi lo sanno e forse sono state tra le prime ad intercettare quel mondo fatto di condivisione e relazioni proprio del web: internet prima, i social poi, hanno permesso a migliaia di donne di prendere coraggio e di tentare di fare di una passione una professione.

La Festa della creatività targata IEG ha deciso quindi di pensare anche alle necessità lavorative delle professioniste del mondo della creatività, proponendo loro corsi pensati su personal branding e valorizzazione della propria offerta attraverso i social network.

Come racconta Gaia Segattini, punto di riferimento in Italia con il suo blog Vendetta Uncinetta, che ha realizzato in collaborazione con Abilmente l’area Cucito su di te – KIDS: “Il mestiere dell’artigiano e della creativa è cambiato radicalmente negli ultimi anni, grazie all’introduzione del digitale. I nuovi media e i social stanno aiutando le crafter a raggiungere il loro cliente ideale. Le creative possono infatti mostrare e comunicare non solo il prodotto, ma tutto il mondo che gira intorno a questo, la sua nascita, la sua realizzazione”.

“Io penso di essere la prova vivente che il social, nella nostra professione, è ormai una necessità”, afferma Eleonora Lippi di TaPetite, “quando anni fa ho intrapreso questo percorso partecipavo a molti market per interfacciarmi direttamente con le persone, poi mi sono resa conto di quanta visibilità e contatti mi avrebbero potuto dare i social network e di quanto fosse necessario impegnarsi su questo versante. Oggi l’80% dei miei clienti arriva proprio da Instagram e Facebook”.

In programma oggi e domani – sabato 23 marzo – alle 13.30, il corso “Social: cosa pubblicare per vendere” a cura di Elena Galli in collaborazione con Bebuù, il primo marketplace italiano dedicato alla mamma e al bambino, in cui vendere e comprare creazioni handmade. Elena, consulente di marketing digitale e fan dell’handmade, ha messo a disposizione le sue competenze per aiutare le piccole realtà del settore a promuoversi con corsi e consulenze online: insegnerà alle creative artigiane come utilizzare al meglio i social per sfruttare appieno le potenzialità del web con una strategia ragionata. “Instagram è il social del momento. C’è gran voglia di narrazione e di autenticità: i fan seguono le artigiane perché possono vedere come nasce un prodotto, che cosa c’è dietro, e in questo le crafter hanno molto da narrare, visto che il processo creativo comprende tutte le fasi della lavorazione”.

Tanti gli eventi, i workshop e le dimostrazioni in programma questo weekend. Tra questi, nell’area “Cucito su di te – KIDS”, il corso “Abito per bambola” a cura di Elena Terenzi di Mostracci (ore 11.30 e 15.30) e “Kimono per mamma e figlia” a cura di Iaia Collia di Pandepì (ore 10.30 e 16.00); i live show “Facciamo una baby bandana stampata a mano” a cura di Wawas (ore 13.30) e “Bunny bag per asilo” a cura de Il Sartino Naturale (ore 14.00).

Dedicato alle creative e alle professioniste il “Workshop di fotografia artigiana” a cura d Valentina Masullo in collaborazione con Bebuù (sabato e domenica, ore 11.00 – Sala Giotto A – primo piano – Hall 7).

Nell’area Verdementa, tra i tanti live show, in programma “Dimostrazione pratica impostazione bonsai” con Ovestvicentino Bonsai (domenica, ore 17.15) e “Kokedama perla di muschio” a cura di Nepero (sabato, ore 11.30).

Nel quartiere fieristico IEG di Vicenza, Abilmente Primavera (padiglioni 1 e 7 – Ingressi Ovest 1 e Ovest 3) è aperta dalle 09.30 alle 19.00. È attivo il servizio gratuito di bus navetta da/per il Piazzale della Stazione Centrale FS di Vicenza.

Anche per il 2019 la Festa della creatività targata IEG conferma la formula vincente dei tre appuntamenti annuali: oltre ad Abilmente Primavera (21 – 24 marzo 2019) e Abilmente Autunno (17 – 20 ottobre 2019), entrambe nel quartiere fieristico IEG di Vicenza, anche Abilmente Roma (26 – 29 settembre 2019) che richiama in Fiera Roma gli appassionati e i curiosi del Centro – Sud Italia.

Info per i visitatori su www.abilmente.org; facebook.com/FieraAbilmente, twitter.com/AbilmenteFiera, instagram.com/abilmente/, youtube.com/user/AbilmenteFair

INFORMAZIONI UTILI: Abilmente Primavera è in programma da giovedì 21 fino a domenica 24 marzo 2019 nel quartiere fieristico IEG di Vicenza (padiglioni 1 e 7). Ingressi Ovest 1 e Ovest 3. Via dell’Oreficeria, 16 – Vicenza. Orari: 09.30 – 19.00. Nei giorni di manifestazione attivo il servizio gratuito di bus navetta con autobus SVT, da/per il Piazzale della Stazione Centrale FS di Vicenza e la Fiera di Vicenza. Biglietto intero acquistabile in cassa € 12,00. Biglietto Online e ragazzi da 13 a 18 anni e over 65, ingresso € 10,00. Ingresso gratuito bambini fino a 12 anni compresi, disabili e un accompagnatore per ogni disabile. I titoli di ingresso gratuiti dovranno essere ritirati alle casse.

Abilmente è anche una App (scaricabile da App Store e Play Store), una guida online completa con elenco espositori, foto, servizi, mappe dei padiglioni con la localizzazione degli stand per avere tutta la Fiera a portata di mano.