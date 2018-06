VICENZA – Informagiovani, quattro occasioni di orientamento

Informagiovani di Vicenza e Università di Padova collaborano alla realizzazione di tre incontri di consulenza individuale e una web conference pensati per chi sta ha intenzione di iscriversi ai corsi delle facoltà patavine.

Gli incontri di consulenza individuale si terranno il 28 giugno, 9 e 17 luglio dalle 16 alle 17.30 al Polo Giovani di contra’ Barche 55: saranno l’occasione per conoscere l’offerta formativa, i piani di studio, i test d’ingresso e tutte le informazioni utili all’iscrizione. Per prenotare la consulenza, gratuita, via Skype, basterà inviare una mail all’informagiovani indicando i propri dati, la data e l’orario prescelti per il colloquio, i corsi e le informazioni a cui si è più interessati.

Il 26 luglio, sempre al Polo Giovani, dalle 17.30, si terrà invece una web-conference con l’ufficio orientamento dell’università per dare risposte utili a chi sta intraprendendo il percorso di scelta e iscrizione all’Università di Padova. Per conoscere le modalità di iscrizione alla conference e per approfondimenti sulle quattro giornate è consigliato col