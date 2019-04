VICENZA – Industria: le aziende vanno bene ma sono meno ‘bancabili’

E’ stato presentato il rapporto su “Il mercato del credito in provincia di Vicenza – 2018”, frutto di due indagini condotte da Confindustria Vicenza che ha permesso di delineare la situazione del rapporto tra mondo del credito – in particolare le banche – e imprese.





Il documento è quindi composto dall’undicesima indagine campionaria (245 risposte) denominata “Rapporto Banca-Impresa” che misura l’offerta creditizia nella provincia e le sue criticità; e dalla seconda edizione dell’analisi sulla probabilità di default (ossia il rating) di 1200 aziende

di Vicenza calcolate utilizzando la metodologia RiskCalc di Moody’s

Analytics.

“I risultati sul rating delle aziende vicentine, rispetto all’analoga

indagine dell’anno precedente – commenta Mirko Bragagnolo, delegato Credito

e Finanza di Confindustria Vicenza -, vanno a delineare una situazione

paradossale in cui nonostante le imprese migliorino complessivamente, e

anche di molto, i propri risultati, si ritrovano ad avere un rating più

basso. Abbiamo addirittura notato un calo di oltre 10 punti percentuali

nella classe di merito più alta, la A++, che passa dal 15,4% del campione

al 4,7%. Ma il calo è generalizzato: le aziende ‘bancabili’, ovvero quelle

con una qualità del credito da solida a eccellente, passano dal 79,9% dello

scorso anno al 71,8% e quelle che risultavano nelle classi di merito dalla

A in su, passano da 56.2% a 42,9%. Parliamo di un calo non giustificabile

dai soli dati di bilancio delle aziende, infatti, a seguito di una

controprova che è stata condotta escludendo dal modello di valutazione le

variabili esogene, il risultato ha evidenziato un complessivo miglioramento

del portafoglio. Quindi la spiegazione di questo deterioramento del rating

trova una sola spiegazione: il problema non sono le aziende, che

migliorano, ma il contesto che peggiora. E per contesto si intende non solo

la congiuntura internazionale che comunque, abbiamo visto, non ha certo

fermato le performance aziendali, ma anche il peso di un Sistema Paese

inefficiente e ad oggi sempre più incerto”.