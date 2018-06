VICENZA – Indipendence day alla Ederle: chiuse via Corbetta e via Pizzardi

Per agevolare l’accesso pedonale alla Caserma Ederle in occasione della Festa dell’Indipendenza degli Stati Uniti che ricorre 4 luglio, dalle 12 di mercoledì 4 luglio all’una di notte del 5 luglio è prevista la chiusura al traffico di via Corbetta, dall’incrocio con via Dalla Scola fino all’ingresso 5 della caserma e dal civico 130 fino all’incrocio con via Pizzardi (fino all’ingresso 4/b della caserma), nonché sullo sviluppo laterale verso via Volpato (fronte civico 31), e di via Pizzardi, dall’incrocio con via Zancon fino all’ingresso 4/b della caserma.