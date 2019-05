VICENZA – Incontro sulla bellezza, fra città e campagna

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Ermete Realacci, Bruno Barel e Carmelo Troccoli saranno i protagonisti, il prossimo mercoledì 22 maggio alle 21 nel cortile della chiesa di Santa Corona a Vicenza, un’appassionante serata dedicata alla nostra terra, sul tema “Città e Campagna. Sostenibilità, coesione e bellezza”.

“Le immersioni, le interruzioni e i ritagli riassumono la città come orizzonte progettuale, oltre che fisico, naturale e sociale. È una costante contaminazione che mette a repentaglio gli equilibri. La conversazione parte dalla terra, su cui tutto poggia: da lì in avanti, l’emersione verso una necessaria bellezza come approdo” è l’incipit della serata coordinata dal giornalista vicentino Antonio Gregolin ed organizzata da Coldiretti e Campagna Amica, con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza, nell’ambito del Festival Biblico.

“Parlare della nostra terra, del legame connaturato con la città – commenta il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – è per noi la cosa più naturale e spontanea. E poterlo fare con autorevoli relatori è un valore aggiunto non da poco. Il legame con la nostra terra si traduce anche nell’esigenza di rispettarla, quindi il tema della sostenibilità e della coesione sono strettamente correlati. E tutto questo si traduce nel concetto di bellezza”.