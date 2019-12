VICENZA – Incontro a un anno dalla ‘morte’ dei boschi nella montagna veneta

A un anno dalla “morte” dei boschi nella montagna veneta Istituzioni, popolazione e società di fronte a nuove sfide. Sabato 7 dicembre 2019, ore 9.30 – Contrà San Francesco 41, Vicenza

Sarà propedeutico al lancio di un progetto scientifico e culturale sulle montagne del Veneto contemporaneo, che vedrà la luce nel 2020 e avrà il suo culmine in un convegno internazionale a giugno, il secondo workshop che la Fondazione di storia di Vicenza ha in programma per il prossimo sabato 7 dicembre, con inizio alle 9.30, presso la propria sede in Contrà San Francesco 41, a Vicenza.

“A un anno dalla “morte” dei boschi nella montagna veneta. Istituzioni, popolazione e società di fronte a nuove sfide”, è il titolo del seminario di lavoro, aperto al pubblico, che,vedrà confrontarsi studiosi ed esperti.

“Un tema, quello della montagna, che accarezziamo da tempo – sottolineano Marcello Verga e Filiberto Agostini, rispettivamente presidente e componente del Comitato scientifico e coordinatori dei lavori – e che è stato accelerato dal recente disastro causato dalla tempesta “Vaia”. L’obiettivo – dicono all’unisono – è quello di portare a evidenza, in una prospettiva interdisciplinare, argomenti storici non sufficientemente analizzati e di riflettere sulle nuove sfide poste dalla necessaria ricomposizione sociale ed economica delle “terre alte”. Per questo esamineremo il fenomeno nel suo complesso, non solo dal punto di vista storico, delle tradizioni e delle usanze, ma anche da quello del diritto dell’ambiente, delle proprietà collettive, delle pratiche operative a difesa del suolo, delle politiche regionali e non solo per la salvaguardia delle piccole comunità montane”.

Ne discuteranno: Daniele Zovi, La foresta dell’Altopiano prima e dopo Vaia; Giustino Mezzalira, Un futuro per le foreste dell’Altopiano; Sergio Mutto Accordi, Nel bosco la morte dà la vita; Tommaso Ruggeri, Lo spopolamento della montagna. Quali possibili interventi?; Giancarlo Bortoli, Pari opportunità per la gente di montagna; Gianni Rigoni-Stern, Nuove sfide per la montagna veneta; Maurizio Busatta, Autogoverno e livelli essenziali delle prestazioni; Flavio Rodeghiero, 25 anni dalla legge nazionale per la Montagna n. 97 del 1994: risultati e prospettive; Stefano Piazza, Profili dell’identità territoriale nella montagna veneta al tempo dei cambiamenti climatici.