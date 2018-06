VICENZA – Incontri di Architettura, ospite Baserga

In occasione della mostra David Chipperfield Architects Works 2018

in Basilica Palladiana il 3° appuntamento degli Incontri di Architettura

sabato 30 giugno alle ore 11

Nicola Baserga dell’Accademia di Architettura di Mendrisio

Università della Svizzera Italiana

parlerà di “Princípi”

Proseguono gli Incontri di Architettura in Basilica Palladiana a Vicenza, una nuova iniziativa dedicata all’architettura, promossa da Abacoarchitettura in collaborazione con prestigiosi atenei italiani ed europei, una serie di appuntamenti dedicati agli addetti ai lavori, e non solo, in programma nei mesi di giugno e a luglio. Dopo l’Incontro con Pier Federico Caliari e il suo fascinoso racconto sulla progettazione di Villa Adriana, il prossimo appuntamento è in programma sabato 30 giugno dalle 11 alle 13 nel Loggiato, relatore l’architetto Nicola Baserga (Studio Baserga-Mozzetti) che parlerà di “Princípi” ovvero i tratti principali del lavoro di studio dei due architetti attraverso l’abbozzo dei propri principi generali prima e la lettura di alcuni progetti poi, ponendo l’attenzione sul fattore generativo del luogo, sulla ricerca tipologica orientata all’essenzialità e sulle potenzialità del sistema costruttivo e strutturale.

Gli Incontri di Architettura nascono a latere della mostra dedicata all’architetto inglese David Chipperfield che racconta il lavoro dei suoi quattro studi di Londra, Berlino, Milano e Shanghai e i progetti attuali, in corso o appena conclusi. «David Chipperfield Architects Works 2018», promossa dal Comune di Vicenza, settore Cultura, promozione della crescita e musei, in collaborazione con Abacoarchitettura e Ordine degli Architetti di Vicenza, sarà aperta fino al 2 settembre. La serie degli Incontri di Architettura con docenti e ricercatori dell’ateneo svizzero, una delle migliori scuole di architettura d’Europa, è promossa da Abacoarchitettura in collaborazione con l’Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana di Mendrisio.

La professione dell’architetto implica sempre più lo sviluppo di forme di competenza innovative e trasversali; per questo motivo, per offrire un’importante opportunità di approfondimento su questi temi, Abacoarchitettura ha deciso di affiancare alla mostra di architettura in Basilica Palladiana gli Incontri dedicati alle diverse visioni dell’architettura, affrontate e spiegate al pubblico (addetti ai lavori e non solo) da docenti, professionisti e ricercatori della prestigiosa Scuola di Architettura. La partecipazione ai singoli eventi, che si svolgeranno tutti nel Loggiato della Basilica Palladiana, (l’ultimo è in programma sabato 7 luglio, protagonista l’architetto Vincenzo Latina) è valida per l’acquisizione di crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Architetti.

Nicola Baserga, laureato in Architettura al Politecnico di Zurigo nel 1997, ha collaborato con vari architetti, in Svizzera e all’estero. Dal 1999 ha uno studio a Muralto (Canton Ticino) con Christian Mozzetti e dal 2013 è docente di progettazione all’Accademia di Architettura di Mendrisio. I lavori eseguiti dagli architetti Baserga Mozzetti sono stati segnalati a più riprese e pubblicati in riviste internazionali. Nicola Baserga è stato invitato per lezioni e conferenze in diverse università europee.

Da segnalare che proseguirà fino al 15 luglio l’iniziativa degli Aperitivi con l’Architettura: nelle giornate di domenica, martedì, mercoledì e giovedì dalle 17.00 alle 20.00, il prezzo del biglietto per la grande mostra (intero 12 euro, ridotto 8 euro) comprenderà anche l’accesso alla Terrazza della Basilica e l’aperitivo. Un’occasione straordinaria per godere di una delle più belle viste della Città, assaporando un aperitivo dopo aver visitato l’esposizione che racconta come nascono i progetti negli studi del grande architetto famoso in tutto il mondo.

Info Incontri di Architettura

abacoarchitettura@gmail.com

La mostra ‘David Chipperfield Architects Works 2018’ in Basilica Palladiana, in Piazza dei Signori, a Vicenza, sarà aperta al pubblico fino a domenica 2 Settembre 2018. Gli orari di apertura: da martedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, il sabato e la domenica dalle 10 alle 20, chiuso il lunedì. Venerdì 29 giugno, venerdì 6 e venerdì 13 luglio la mostra sarà aperta fino alle 22.

I biglietti costano: intero 12 €, ridotto 8 €; sono previste riduzioni per studenti universitari con tessera, gli over 65, i nati dopo il 01/01/1999, gli iscritti all’Ordine Architetti di Vicenza con tessera, gruppi di almeno 15 persone, dipendenti e agenti del Gruppo Generali.

I biglietti per la mostra sono in vendita nella biglietteria della Basilica Palladiana e online su www.vivaticket.it

Info mostra

Tel. +39 0444 323181 (in orario di apertura)

chipperfield.abacoarchitettura.org

https://www.facebook.com/Abacoarchitettura/

Info turistiche

IAT tel.+39 0444 320854

Ufficio stampa della mostra

Fiorella Girardo – mob. 348 857 7766 – fiorella.girardo@aellecom.it

Lorenza Arzenton – mob. 347 140 7874 – comunicazione@aellecom.it

David Chipperfield Architects

David Chipperfield Architects è stato fondato a Londra nel 1985 da David Chipperfield. Lo Studio ha realizzato un complesso di opere internazionali che coprono un’ampia gamma di tipologie quali progetti culturali e residenziali per i settori sia pubblico sia privato, spazi commerciali e negozi, strutture didattiche, progetti e masterplan urbani.

Dopo essersi aggiudicato il concorso per il Neues Museum nel 1997, l’anno seguente lo Studio ha aperto un secondo ufficio a Berlino. Un terzo è stato aperto a Shanghai nel 2005, e un quarto ufficio a Milano nel 2006. Insieme, i quattro uffici formano il nucleo del lavoro dello Studio, condividendo personale, progetti e idee che ispirano ambizioni architetturali comuni.

David Chipperfield Architects ha vinto più di 100 premi e riconoscimenti internazionali per l’eccellenza progettuale. Il Museo di Letteratura Moderna di Marbach, in Germania, ha vinto il premio RIBA Stirling nel 2007, e il Neues Museum si è aggiudicato sia il Premio Mies van der Rohe (il premio dell’Unione Europea per l’Architettura Contemporanea) sia il Deutscher Architekturpreis nel 2011.

Abacoarchitettura

Abacoarchitettura è un’associazione culturale no-profit con sede a Vicenza. A partire dal 1985 ha organizzato ricerche, realizzato mostre, incontri e seminari di studio, curato pubblicazioni, in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, con università e associazioni culturali italiane e straniere. Alle mostre, convegni, conferenze e dibattiti hanno partecipato esperti fra i più qualificati in campo internazionale, nell’intento di suscitare l’interesse di un pubblico sempre più ampio nei confronti delle tematiche dell’architettura e della città contemporanea.