VICENZA: Incontri con gli autori d’estate in piazzetta

Le librerie Galla 1880 e Galla+Libraccio, in chiusura di una notevole stagione invernale di incontri con autori italiani (qualche nome: Daria Bignardi, Marco Balzano, Laura Pariani, Rosella Postorino, Alessandro Robecchi, Mariapia Veladiano, Antonio Manzini, Marco Malvaldi, Alessia Gazzola, Dario Franceschini, Paolo Malaguti, Aldo Cazzullo, Sergio Romano, Massimo Carlotto, Matteo Bussola) e stranieri (Luis Sepulveda, Alicia Gimenez-Bartlet, Boualem Samsal, Alain Deneault) con ampio spazio dedicato alle voci del territorio (tra cui, Giuseppe de Concini, Antonino Crisafi, Roberta Melli), propone un ciclo di presentazioni estive che si terranno tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.

La serie di incontri, che si configura come un vero e proprio piccolo festival, si terrà nella piazzetta antistante la libreria Galla+Libraccio. Ogni incontro sarà, come sempre, gratuito e aperto a tutti. “Per questo, spiega Alberto Galla, abbiamo scelto di intitolare la rassegna “Pagine all’aperto” dove aperto non significa solamente all’esterno dei negozi ma anche accogliente e libero”.

Ancora, Galla racconta che “la scelta di portare gli scrittori all’esterno dei negozi è facilmente comprensibile: oltre al desiderio di coinvolgere quante più persone possibili c’è anche l’intento di valorizzare uno spazio recentemente riallestito con piante e fiori così da renderlo più gradevole e accogliente per i clienti della libreria e anche per le molte persone che si fermano soltanto per sedersi chiacchierare”.

Il programma è vario e accoglie proposte per ogni tipo di lettore, si comincia domenica 27 maggio alle 11.00 con Alberto Pellai e il libro “Zitta! Per fare pace con la storia da cui veniamo” scritto a quattro mani con Barbara Tamborini edito da Mondadori. Un libro a metà tra il saggio e il romanzo che si concentra sul rapporto tra genitori e figli e cerca di immaginare modi diversi di dialogo tra le generazioni.

Il pomeriggio di giovedì 31 maggio alle 18.00 Massimo Gaggi, intervistato da Marino Smiderle, racconta del suo libro “Homo Premium. Come la tecnologia ci divide” (Laterza),

un testo dedicato alla riflessione sul nostro rapporto con la tecnologia, sulle promesse di libertà ma anche sui pericoli che porta con sé.

Ancora un saggio mercoledì 6 giugno alle 18.00. Luciano Canova, autore di “Galileo reloaded” dialoga con Susanna Martucci sull’attualità del pensiero dello scienziato e del metodo scientifico, a distanza di quattro secoli, nella nostra confusa “era di post-verità”.

Chiudono la serie quattro romanzieri molto diversi tra loro, comincia giovedì 7 ore 18.00 Gian Mario Villalta che, con Antonio Stefani, parla del suo nuovo romanzo “Bestia da latte” (SEM), una storia di formazione nel Veneto degli anni Sessanta.

Venerdì 8 alle 18.00 è la volta di un autore amatissimo dalle giovani generazioni. Antonio Dikele Distefano, dopo il successo di libri come “Fuori piove dentro pure, passo a prenderti?” e “Chi sta male non lo dice”, presenta il suo nuovo attesissimo romanzo edito da Mondadori “Non ho mai avuto la mia età”.

La mattina di sabato 9 dalle ore 11.00 Alessandro Milan incontra i lettori e firma le copie del suo romanzo “Mi vivi dentro” (DeA), una storia di amore e allegria e di un dolore affrontato con amore e allegria.

Martedì 12 alle ore 18.00 Matteo Righetto chiude la rassegna presentando il suo nuovo romanzo “L’ultima patria” (secondo volume della “Trilogia della Patria” edita da Mondadori), un’avventura che si ambienta nel 1898 a Nevada: sembra il deserto americano ma in realtà è un paese dell’Altopiano di Asiago. Con lui converserà Roberto Monicchia, l’instancabile organizzatore del concorso “Bravo chi legge”, che quest’anno ha avuto per protagonista l’autore padovano.

Tutti gli incontri si terranno nella piazzetta antistante la libreria Galla+Libraccio, in caso di maltempo in libreria Galla 1880.