PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

Ennesimo incidente oggi pomeriggio verso le 18.30 in A4 tra gli ormai famigerati caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, in direzione Venezia: 3 auto si sono tamponate. Pesanti le ripercussioni sul traffico autostradale: in poco tempo si è formata una coda di 6 km.