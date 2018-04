VICENZA – Incidente mortale in città, muore una donna. Traffico in tilt (FOTO E VIDEO)

Incidente mortale stamattina alle 6 a Vicenza: il bilancio è di una vittima e di due donne ferite, di cui una in modo gravissimo. Secondo quanto si apprende, all’incrocio tra via Legione Gallieno e Porta San Domenico, una Peugeot 207 e una Y10 si sono scontrate e su quest’ultima auto è piombato un furgone della Bartolini che l’ha letteralmente schiacciata contro un muro. L’urto è stato tremendo.

La passeggera della Y10, Assunta De Falco, 59 anni, seduta dietro, è deceduta sul colpo, mentre la conducente e l’altra occupante sono rimaste ferite, una in modo gravissimo. Le tre erano sorelle: due di Vigonza, tra cui la deceduta. La terza sorella è residente a Vigodarzere. Le due ferite sono state stabilizzate dal Suem e portate in ospedale. Illesi gli autisti della Peugeot 207 e del furgone.

Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia locale, che ha effettuato i rilievi oltre a deviare il traffico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora in corso. E’ stato chiuso al traffico il tratto di via Legione Gallieno, dall’istituto Rossi all’incrocio con corso Padova. Si segnalano rallentamenti in tutto il quadrante a est del centro storico (via Rodolfi, borgo Scroffa, viale Trieste, corso Padova, viale Fusinieri, viale Margherita).