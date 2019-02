VICENZA – Incidente in viale d’Alviano: coinvolta auto del SUEM

Incidente oggi nel primo pomeriggio in viale d’Alviano a Vicenza. Coinvolta anche un’auto medica del Suem (assieme ad altre auto) che stava transitando in zona. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente. Sol qualche contusione per le persone a bordo dell’auto medica mentre il conducente anziano dell’altra auto è stato portato in pronto soccorso con ferite lievi. Disagi al traffico.