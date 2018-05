VICENZA – Incidente in viale del Lavoro, grave motociclista

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente avvenuto oggi nel primo pomeriggio in viale del Lavoro a Vicenza. La sua moto si è scontrata con un camion è si è spezzata a metà. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, la polizia locale e i vigili del fuoco di Vicenza.

In aggiornamento