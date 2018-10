VICENZA – Inaugurato l’Eurodesk del CSV di Vicenza

Il CSV di Vicenza è diventato a tutti gli effetti un’Agenzia Eurodesk, facendo così salire a quattro i Punti Locali Eurodesk gestiti dai Centri di Servizio per il Volontariato in Italia. La Rete Eurodesk opera per favorire l’accesso dei giovani alle opportunità offerte dai programmi europei, come ad esempio l’Erasmus+, il programma di mobilità nell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione e lo sport, oppure il Corpo Europeo di Solidarietà che ha un finanziamento di 44milioni di euro per realizzare progetti di volontariato e coinvolgerà 100mila ragazzi in Europa e nei paesi limitrofi, fino ai Campi di Volontariato per concretizzare importanti esperienze personali e professionali. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta nella Loggia del Capitaniato durante la 18a edizione di Azioni Solidali Vicentine, con l’intervento del Presidente nazionale di Eurodesk Italy Ramon Magi, che ha sottolineato quanto questa apertura all’Europa sia un prezioso strumento sia per la formazione che per il lavoro delle nuove generazioni. Toccante la testimonianza di Concetta Trecco direttore del CSV dell’Aquila e del locale Eurodesk, inaugurato pochi giorni prima del terremoto del 2009 e che è diventato subito punto di riferimento per i giovani durante la ricostruzione e grazie alla solidarietà dei paesi dell’Unione. Antonio Morone, Maurizio Greco e Antonio De Vita, per il CSV di Vibo Valentia hanno invece raccontato un bellissimo lavoro di educazione e formazione che da anni stanno sviluppando nelle scuole, mentre per il CSV provinciale di Torino, ha parlato Davide Prette, approfondendo le opportunità di creare competenze utili alle professionalità future dei ragazzi. Per Vicenza la referente è Gianna Maculan che ha sottolineato l’importanza di questa inaugurazione in un anno dichiarato dalla Commissione Europea “Anno europeo del Patrimonio Culturale” e dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali “Anno del Cibo Italiano”. L’Eurodesk sarà aperto il martedì dalle 14.30 alle 18 e il giovedì dalle 9 alle 12.30, con la possibilità di richiedere un appuntamento via mail a areaeuropa@csv-vicenza.org e telefonicamente allo 0444.235308. Importante il sostegno della Regione del Veneto con l’Assessore ai Servizi Sociali Manuela Lanzarin e del Comune di Vicenza, il presidente del CSV di Vicenza Marco Gianesini ha aperto i lavori coordinati poi dal direttore Maria Rita Dal Molin: “Aprirsi all’Europa è oggi un’opportunità e una necessità al tempo stesso. E’ giusto che i nostri giovani possano vivere oltre i confini delle proprie città e della propria nazione per far crescere un fondamentale bagaglio personale e professionale. Il CSV di Vicenza si è adoperato per diventare Punto Locale Eurodesk, con la possibilità di informarli e aiutarli negli iter di iscrizione e redazione dei progetti”.

Un bellissimo successo quello di Azioni Solidali Vicentine, che ha colorato Piazza dei Signori per una giornata ricca di incontri, impegno e oltre 100 associazioni, iniziando con la sfilata del Gruppo Musici e Sbandieratori di Piovene Rocchette “Alfieri della Regina” insieme al Gruppo Medievale “Contrade del Palio” di Camisano Vicentino, passando per la diretta di Radio Vicenza con le testimonianze delle Associazioni che festeggiavano importanti anniversari o proponevano interessanti incontri formativi, fino all’Aperitivo Consapevole offerto dall’Associazione ACAT Bassano-Asiago che si occupa di persone vittime di dipendenze.

Nel pomeriggio la giornata è continuata con l’emozionante Cerimonia di Unisolidarietà Onlus, alla presenza del Presidente Carlo Pepe e del Segretario Gianluigi Coltri, che per la prima volta hanno incontrato le associazioni vicentine, che per ben 5 anni hanno avuto il sostegno del Bando “Azioni di contrasto alle Nuove Povertà”. Contributi che concretamente sono andati ad aiutare famiglie, persone in stato di disagio o sole.

“Il vero valore di questo appuntamento annuale, è lo stare insieme, incontrarsi in serenità e soprattutto far conoscere quanto riesce a realizzare il volontariato vicentino, un preziosissimo aiuto per le istituzioni ma soprattutto per le persone che hanno bisogno di sostegno e lo trovano in chi dona il proprio tempo con dedizione” sottolinea il Presidente del CSV vicentino Marco Gianesini.

L’evento ha avuto il Patrocinio di: Regione del Veneto, Provincia, Comune e Prefettura di Vicenza, Ufficio Scolastico per il Veneto Ambito Territoriale n8 di Vicenza, Comitato di Gestione del Fondo Sociale Regionale per il Volontariato del Veneto, CSVnet, Ulss7 Pedemontana, Ulss8 Berica, CCIAA di Vicenza, ANCI Veneto, Comune di Montecchio Maggiore, di Thiene, di Grisignano di Zocco e di Asiago. Al fianco del CSV anche Radio Vicenza, La Voce dei Berici e La Difesa del Popolo e le realtà: Ecozema, Latterie Vicentine, Viacqua, Italia Non Profit, ConfiniOnline, Coldiretti Vicenza, ITS Meccatorico Veneto, ITS Academy, ITS Turismo Veneto Academy, Pedemontana Veneta, Vicenza è, Agritour, Terre d’Incontro Vicenza, Greentour, Girolibero-Zeppelin, Jonas, SVAGĀ, Primavera85.

A conclusione il concerto gratuito dei THE SUN, artisti tutti thienesi, che si sono resi disponibili proprio per il valore dell’iniziativa e per festeggiare con tutti i volontari. La piazza ha ballato al ritmo del loro rock positivo, premiato con la Medaglia del Pontificato e famoso in tutto il mondo, la giusta carica per ripartire nelle tantissime preziose attività del volontariato vicentino. Attività che hanno ricevuto la benedizione nella tradizionale Santa Messa a Monte Berico, celebrata dal Direttore della Caritas Diocesana Don Enrico Pajarin e da Padre Giorgio Vasina, animata dal coro polifonico “Xe mejo cantare” diretto da Giovanni Minuzzi. Il programma continuerà poi il 19 ottobre all’Istituto Canova di Vicenza con il convegno “Terra, Tecnologia e Turismo…senza frontiere per i giovani” e fino al 31 ottobre con l’8a edizione del concorso “Racconta le azioni solidali”, per cogliere i momenti belli della solidarietà e i premiati saranno festeggiati in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale del Volontariato.