VICENZA – In viale Rodolfi torna l’illuminazione pubblica

Viale Rodolfi, torna l’illuminazione pubblica entro la prossima settimanaIndividuata soluzione provvisoria in attesa del rifacimento della linea interrata

Il guasto all’illuminazione pubblica di viale Rodolfi sarà risolto, seppur in via provvisoria, entro la settimana prossima. Lo ha assicurato al sindaco Francesco Rucco l’amministratore unico di Aim Servizi a rete Giampaolo Dalla Via dopo aver verificato la possibilità di intervenire con una soluzione di emergenza per ripristinare la luce che da un paio di mesi manca lungo una delle arterie principali della città, davanti all’ospedale. Contestualmente all’attivazione provvisoria dell’illuminazione sarà studiato un intervento radicale di sostituzione della linea interrata e verranno individuati i relativi fondi.