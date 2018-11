VICENZA – In Fiera è il momento di Pescare Show 2019, per gli amanti di pesca e nautica

Al Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto, che compie 20 anni, le anteprime dei top brand nazionali ed esteri, dimostrazioni e incontri di formazione. Un appuntamento unico in Italia con un’area ancora più ricca dedicata a nautica ed elettronica, per vivere un’esperienza a 360°. In fiera a Vicenza dal 23 al 25 febbraio 2019.

Un’esperienza a 360° per immergersi completamente nella propria passione e scoprire in anteprima tutte le novità. PESCARE SHOW, il Salone internazionale che Italian Exhibition Group (IEG) dedica al mondo della pesca sportiva in tutte le sue declinazioni, sarà in fiera a Vicenza da sabato 23 a lunedì 25 febbraio 2019 per un’edizione dalle mille soprese.

L’appuntamento più atteso dagli appassionati di ogni specialità ospiterà, infatti, i produttori che guidano l’innovazione nel settore e che scelgono la vetrina internazionale di PESCARE SHOW per presentare le ultime novità e guidare il visitatore alla prova e all’acquisto di attrezzature per la pesca sportiva, componenti, accessori e abbigliamento tecnico con cui migliorare le proprie prestazioni sportive, in una cornice sempre più internazionale grazie all’incoming di buyers e ospiti dall’estero.

Rinnovata e ampliata l’area dedicata alla nautica, che presenterà alcune delle più spettacolari novità in tema di motori e imbarcazioni da diporto. Focus anche sull’elettronica e sulla strumentazione di bordo con una vetrina ancor più ricca di prodotti da testare in anteprima.

Forte di un successo costante nel tempo, PESCARE SHOW si è affermato come l’evento n.1 in Italia per il settore, immancabile appuntamento con cui si inaugura la stagione della pesca, capace di richiamare i principali produttori, importatori, retailer italiani ed esteri affiancati ad artigiani impegnati in creazioni uniche, oltre ad associazioni, scuole di pesca e visitatori da tutta Italia e d’oltralpe. PESCARE SHOW è l’occasione preferita dalla community degli sportivi e degli operatori professionali del settore per vivere appieno la propria passione e trovare il meglio per ogni specialità, dalloSpinning alla Pesca al Colpo, dalla Pesca tradizionale al Big game, senza dimenticare Surf casting e Fly Fishing.

Cinque i padiglioni del percorso in fiera, organizzato per aree tematiche e animato da un nutrito programma di eventi con ospiti internazionali e nomi di grande richiamo. Tornano, infatti, le dimostrazioni dal vivo di Fly Tying Experience con i migliori costruttori al mondo di esche artificiali per la pesca a mosca. Grande attesa per le dimostrazioni, i seminari e le presentazioni di novità del settore nell’esclusivo Acquademo, l’acquario mobile più grande d’Europa. Spazio anche alla didattica nel Flw Pro Center dove i pro staff (testimonial) della Fishing League Worldwide (FLW), organizzatore del campionato italiano di bass fishing, accoglieranno i neofiti e chi vuole approfondire la tecnica. Mentre la Scuola Italiana di Pesca a Mosca (S.I.M.) permetterà ai più piccoli di cimentarsi con le tecniche classiche e quelle più all’avanguardia per sentirsi esperti pescatori.

Il ricco calendario di eventi include prove di lancio nelle 2 casting pool dedicate al Fly Fishing, gli incontri con i testimonial internazionali, le premiazioni ufficiali della stagione sportiva appena conclusa, i seminari e i convegni ospitati nella Fishing Arena con gli esperti del settore.

Pescare Show è pronto a salpare verso un’altra rinnovata edizione.

PESCARE SHOW

È il Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto organizzato da Italian Exhibition Group SpA. L’evento, aperto agli operatori del settore e al grande pubblico, ha cadenza annuale ed è giunto alla 20^ edizione.

Date: da sabato 23 febbraio a lunedì 25 febbraio 2019

Orari: 9.00 – 18.00, lunedì 9.00 – 16.00.

Biglietti: intero 17 euro; ridotto 13 euro (acquisto on-line, possessori di regolare licenza di pesca e ragazzi dai 6 ai 12 anni); ridotto 8 euro per gruppi di almeno 20 persone maggiori di 5 anni; gratuito per bambini under 6, persone con disabilità e accompagnatori.

Maggiori informazioni su www.pescareshow.it – info@pescareshow.it – www.facebook.com/pescare.show.