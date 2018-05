VICENZA – In Bertoliana una “seconda vita” per i libri

In Biblioteca Bertoliana, da oggi a martedì 15 maggio, libri usati in vendita a un prezzo simbolico: un’occasione per acquistare libri a costi bassissimi e permettere alla biblioteca di realizzare un utile da reinvestire. L’iniziativa “Diamo ai libri una seconda vita” si propone di valorizzare la risorsa di copie soprannumerarie di libri moderni della biblioteca offrendo loro un’altra occasione di lettura. Saranno messi in vendita libri per tutti, bambini ed adulti, di narrativa, letteratura, libri di argomento vicentino, enciclopedie, dizionari, cataloghi di mostre, opere di saggistica, rigorosamente selezionati e venduti ad un prezzo simbolico. Il ricavato della vendita servirà ad arricchire le collezioni della Bertoliana; verranno, infatti, acquistati e aggiornati libri e materiali multimediali utili sia per la sede storica di San Giacomo che per le sedi cittadine di Palazzo Costantini, Villa Tacchi, Anconetta, Villaggio del Sole, Laghetto, Riviera Berica. Il mercatino di svolgerà dal 2 al 7 maggio nella sede di Palazzo Costantini (contra’ Riale, 13), dall’8 al 15 maggio nella sede di Palazzo San Giacomo (contra’ Riale, 5) dalle 9 alle 18.