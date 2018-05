VICENZA – In autobus senza documenti: denunciata e multata donna straniera

Domenica 13 maggio alle 9 personale del comando di Polizia Locale è intervenuto in viale S. Agostino al fine di identificare una cittadina nigeriana che era stata sorpresa a bordo dell’autobus della società SVT priva di biglietto di viaggio dagli addetti al controllo. La donna si era rifiutata di declinare le proprie generalità ai controllori che gliele avevano richieste per la redazione del verbale amministrativo e che avevano pertanto dovuto chiedere l’ausilio del personale di Polizia. La pattuglia giunta sul posto fermava la persona straniera ed essendo priva di documenti di identificazione veniva accompagnata all’interno per essere fotosegnalata.

La cittadina straniera identificata per O.I. di anni 30 cittadina nigeriana è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per essersi rifiutata di declinare le proprie generalità ai controllori, reato che prevede l’arresto fino ad un mese e l’ammenda fino a 206 euro. E’ stata inoltre segnalata all’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza per la verifica della regolarità della sua presenza sul territorio nazionale.