VICENZA – In 3 rubano al supermercato: inseguiti, ne viene fermato uno

Episodio di furto ieri mattina alle 11.30 al supermercato Prix di viale Anconetta. Il direttore del supermercato ha allertato il 113 poichè una cassiera aveva notato tre uomini prendere merce da scaffali e metterseli nei giubbotti. Nonostante i tentativi di fermarli, i 3 sono scappati: due in bici, uno a piedi verso il centro. La volante ha notato in via Cul de Ola uno degli autori, riconosciuto da direttore e commessa: V.T.N., 25enne rumeno, con precedenti per reati contro il patrimonio. Il giovane aveva rubato generi alimentari per 66 euro. La merce rubata è stata poi trovata su sua indicazione in un cassonetto di raccolta ramaglie in via Breganze: quattro scatole di tonno, quattro salami interi, due confezioni di pancetta, quattro insalate, due flaconi di shampoo. Si indaga sugli altri due ladri e la refurtiva rubata.