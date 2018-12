VICENZA – Impianti sportivi, approvati lavori per 400 mila euro

Lavori per 400 mila euro finanziati con mutuo sono stati approvati dalla giunta comunale sul fronte degli impianti sportivi. Questa mattina gli assessori alle infrastrutture Claudio Cicero e alle attività sportive Matteo Celebron hanno fatto il punto sugli interventi.

“Avendo a cuore la sicurezza degli studenti e di chi frequenta le strutture nel tempo libero – ha annunciato l’assessore Cicero – con un investimento di 150 mila euro andremo a rifare i controsoffitti delle palestre della scuola Maffei e della scuola Barolini che presentano situazioni di precarietà. Alla Barolini, inoltre, sostituiremo i vecchi punti luce con una nuova illuminazione a led che ci consentirà di abbattere gli sprechi energetici”.

Via libera della giunta, inoltre, all’intervento del valore di 100 mila euro che riguarda lo stadio Menti: “In accordo con la società – ha ricordato l’assessore Celebron – interveniamo con opere di manutenzione straordinaria per rendere utilizzabile dai tifosi locali la porzione di stadio oggi destinata agli ospiti e di fatto sottoutilizzata. Ciò consentirà alla società di accogliere più pubblico locale a prezzi popolari, pur mantenendo la possibilità riaprire quella porzione di stadio agli ospiti in caso di partite con particolare affluenza di tifosi avversari”.

Infine, con una spesa complessiva di 150 mila euro, al palazzetto dello sport di via Goldoni sarà rifatto l’isolamento del manto di copertura, adeguata l’illuminazione di emergenza, ripristinato l’impianto di sollevamento delle acque reflue e realizzata una nuova rete per lo smaltimento delle acque meteoriche; al pattinodromo di viale Ferrarin saranno sistemate le uscite di sicurezza; al campo da calcio di via Zanecchin sarà posata una nuova recinzione; allo stadio di baseball di via Bellini sarà sostituita la caldaia.

La presentazione dei lavori è stata l’occasione per gli assessori per ribadire la posizione dell’amministrazione rispetto ai grandi impianti, auspicando che per quelli utilizzati da società professionistiche, a partire dallo stadio Menti, si possa nel corso del mandato studiare forme di gestione o cessione che sgravino dalle spese di manutenzione il Comune. “Solo in questo modo – è la conclusione dell’assessore Celebron – potremo occuparci come si deve delle altre 74 strutture cittadine dove si fanno attività sportive di base, a partire dalle palestre scolastiche di cui, in collaborazione con l’assessorato alla formazione, abbiamo già iniziato una dettagliata mappatura”.