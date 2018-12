VICENZA – Il vice ministro Coletto ospite dell’Ordine degli Infermieri

Sarà il sottosegretario di stato alla Salute, Luca Coletto, l’ospite d’onore della serata di consegna dei tesserini d’iscrizione ai neo laureati, organizzata dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Vicenza, giovedì 13 dicembre, con inizio alle 15.00, al teatro S. Marco di Vicenza. Lo ha annunciato il presidente di Opi Vicenza, Federico Pegoraro. Coletto sarà accompagnato da alcuni rappresentanti dell’Ulss 8 “Berica”. Alla serata parteciperà anche l’assessore alla famiglia e alla comunità del Comune, Silvia Maino.

Nel corso della cerimonia verranno premiate anche le tesi di laurea partecipanti al concorso “A spasso con Tesi”, giunta alla settima edizione e ci saranno alcuni interventi e letture volti a sottolineare sia gli aspetti etici di questa professione, sia i principali contenuti del “Patto infermiere – cittadino” che – come ha sottolineato lo stesso Pegoraro – “Ci impegna da tempo in una serie di azioni volte a tutelare i cittadini, in sinergia con i soggetti che si occupano di sanità, in primis la Regione, che ha già in essere azioni di valorizzazione della figura infermieristica, ma che devono essere monitorate nella loro messa in atto”.