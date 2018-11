VICENZA – Il Vescovo a pranzo con gli ospiti di Casa Santa Lucia

Il Vescovo di Vicenza Mons. Beniamino Pizziol, come segno di testimonianza in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, ha voluto partecipare ad un pranzo assieme agli ospiti di Casa Santa Lucia, la struttura della Caritas Diocesana Vicentina che in via Pasi si occupa di offrire a persone senza fissa dimora i servizi di mensa, segretariato sociale, docce, lavanderia, centro di ascolto e laboratorio occupazionale a bassa soglia.

Mons. Pizziol ha dialogato con gli ospiti e si è intrattenuto con alcuni dei 712 volontari che lo scorso anno hanno garantito 214 giorni di apertura e l’erogazione di 24.190 pasti.

“Il Vescovo – sottolinea il direttore di Caritas Diocesana Vicentina don Enrico Pajarin – ha portato parole di conforto e di speranza ai nostri fratelli e sorelle che vivono momenti di difficoltà a causa del disagio economico che stanno affrontando. Lo ringraziamo anche per il sostegno che ha manifestato nei confronti dei servizi Caritas e di tutti i volontari e operatori delle nostre strutture”.