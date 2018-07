VICENZA – Il sindaco Rucco esprime solidarietà al giornalista Gervasutti

“Esprimo piena solidarietà al giornalista e stimato professionista Ario Gervasutti e alla sua famiglia, vittime la scorsa notte di un gesto molto grave, che merita l’assoluta condanna – dichiara il sindaco Francesco Rucco a seguito della notizia relativa all’esplosione di cinque colpi di pistola contro l’abitazione di Ario Gervasutti a Padova -. Ciò che è accaduto nell’abitazione del noto giornalista, che per quasi sette anni, dal 2009 al 2016, ha diretto Il Giornale di Vicenza, e che ora lavora al Gazzettino, per la violenza e il significato che un simile gesto porta con sé, merita estrema attenzione affinché si possano individuare i colpevoli prima possibile. L’episodio si manifesta come un attacco alla libertà di stampa e colpisce tutti i giornalisti che come Gervasutti, ogni giorno, si impegnano per consegnare ai lettori notizie nel rispetto della verità dei fatti e della trasparenza”.