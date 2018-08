VICENZA – Il Sindaco incontra le associazioni culturali cittadine: “Serve fare sinergia”

Ieri sera il sindaco Francesco Rucco ha incontrato nella Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino i rappresentanti di una dozzina tra le associazioni e le istituzioni culturali più rappresentative della città.

“Ho voluto incontrarvi – ha detto il sindaco, che ha tenuto per sé la delega alla cultura oltre a quella alla sicurezza – per inaugurare un nuovo modo di fare programmazione culturale in città, all’insegna del lavoro di squadra e della massima condivisione con le realtà del territorio. Ritengo che l’amministratore, anche in questo campo, sia chiamato a dare gli indirizzi politici che i tecnici tradurranno in attività concrete. Per questo motivo al mio fianco ho voluto sia le consigliere comunali Caterina Soprana, presidente della quarta Commissione consiliare “Sviluppo economico e attività culturali”, e Simona Siotto, che mi aiuteranno fin dalle prossime settimane a definire una proposta culturale ampia, sia Riccardo Brazzale e Anna Carta, in rappresentanza dei tecnici comunali del settore Cultura che la dovranno concretizzare. Con il loro aiuto intendo tracciare un progetto che valorizzi non solo le mostre, ma anche le altre forme di cultura, coinvolgendo sia il centro storico sia i quartieri. Malgrado le scarse risorse di cui dispone attualmente il settore, e che richiederanno a breve una variazione di bilancio per garantire la copertura delle attività già programmate, cercheremo di onorare gli impegni fin qui presi dall’amministrazione con gli operatori. Contestualmente avvieremo un rapporto più costruttivo ed efficace con interlocutori strategici, come la Soprintendenza, e daremo vita a tavoli tematici sulle diverse forme d’arte e di cultura a cui vi chiederemo di partecipare per creare nuove sinergie e realizzare insieme nuovi progetti”.

All’incontro erano presenti Accademia Olimpica di Vicenza, consorzio turistico Vicenza è, Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo”, Museo diocesano di Vicenza, Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio (Cisa), Società del Quartetto di Vicenza, Orchestra del Teatro Olimpico, La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale, Theama Teatro, Fita Veneto, Festival Biblico, Settimane Musicali al Teatro Olimpico.