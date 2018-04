VICENZA – Il sindaco incontra il console generale del Sudafrica

Il sindaco Achille Variati questa mattina ha ricevuto a Palazzo Trissino la visita della console generale del Sudafrica Titi Stheni Nxunalo.

All’incontro erano presenti l’assessore comunale alle risorse economiche, Michela Cavalieri e il direttore generale di Italian Exhibition Group, Corrado Facco.

In Veneto per partecipare con i produttori dei pregiati vini sudafricani al Vinitaly, la console ha chiesto di poter incontrare l’amministrazione comunale per il carattere fortemente imprenditoriale del territorio vicentino.

Tra i temi affrontati la console ha sottolineato infatti l’opportunità, per l’imprenditoria vicentina e in particolare per quella orafa, di investire in Sudafrica, Paese con un’economia in via di sviluppo, punto di riferimento per l’intera Africa meridionale.

Il sindaco a sua volta ha auspicato che il consolato promuova Vicenza e le sue straordinarie bellezze di epoca rinascimentale tra le mete turistiche dei sudafricani che visitano l’Europa.