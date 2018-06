VICENZA – Il sindaco dei ragazzi scrive a Rucco

Una lettera speciale, scritta dal nuovo sindaco del Villaggio Sos, Elgvin, al nuovo sindaco della città di Vicenza, Francesco Rucco. “Mi presento: sono Elgvin e ho 16 anni. Domenica, alle ore 17.30, sono stato eletto sindaco del Villaggio Sos di Vicenza”, inizia così una delle prime lettere ricevute dal sindaco del Comune di Vicenza. “A nome di tutti i ragazzi del Villaggio, le chiedo di concederci la possibilità di collaborare con Lei per il bene dei ragazzi della città”.

La Giunta del Villaggio – che dopo l’elezione di domenica pomeriggio si è subito incontrata nella giornata di lunedì – è composta dal sindaco con altri otto assessori, ovvero tutti coloro che si erano candidati a sindaco del Villaggio e che, insieme, hanno deciso di sostenere il sindaco Elgvin: sono tre ragazze e cinque ragazzi, tra i 9 e i 17 anni di età, due di questi – Obed e Deivid – i vicesindaco. Nella lettera il gruppo ha chiesto a Francesco Rucco “un incontro in modo da poterLe illustrare bene i nostri programmi e pensieri di partecipazione alla vita civile della nostra città – scrivono -. Siamo consapevoli di essere all’inizio di un cammino di partecipazione e di essere ‘piccolini’, ma ci creda, siamo orgogliosi di poter avere questa grande possibilità!”.

Nella prima riunione della Giunta del Villaggio sono già stati definiti i quattro assessorati: Partecipazione, ascolto e giustizia, riservato al sindaco; Animali e ambiente; Sport; Cultura e spettacolo. Tra i primi impegni c’è la revisione del regolamento sul comportamento da mantenere all’interno delle case del Villaggio Sos; in questo senso, la Giunta del Villaggio sarà di esempio per gli altri ragazzi, costruendo sempre più uno spirito comunitario all’interno del Villaggio, senza prevaricazioni, nel rispetto delle opinioni di tutti e del diritto di parola, con un’attenzione particolare all’ambiente e costruendo un dialogo allargato – sia tra bambini e ragazzi che con gli educatori di riferimento – in caso di controversie.

Il sindaco e la nuova Giunta del Villaggio prendono così il testimone di Emi, prima sindaca del Villaggio Sos, eletta lo scorso autunno, e avranno un anno di tempo per costruire il futuro del Villaggio che, nelle parole di Elgvin, “non sarà un miraggio”.