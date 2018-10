VICENZA – Il Rotary e la Caritas premiano 5 studentesse meritevoli

Favorire il percorso di studio di giovani meritevoli per risultati scolastici, ma che non possono contare su grandi risorse economiche familiari. Questo lo scopo delle 5 borse di studio di 700 euro finanziate dal Rotary club “Vicenza Berici” attraverso la Fondazione Caritas Vicenza e consegnate ad altrettanti studenti frequentanti gli Istituti Superiori della Diocesi di Vicenza. Un’edizione, quella di quest’anno, tutta in rosa. Tutte le borse di studio sono state infatti assegnate a studentesse: due dell’Istituto Bartolomeo Montagna, una dal Liceo Quadri, una dal Liceo Scientifico Statale P. Lioy ed una dall’Istituto A. Canova. Tre hanno frequentato il quinto anno sostenendo l’esame di maturità e due hanno frequentato il secondo anno. I criteri di scelta, come detto, hanno tenuto conto sia del reddito familiare (in base agli indicatori dell’Isee) che del merito scolastico. I ragazzi sono stati selezionati in base ad una graduatoria, partendo dalle richieste pervenute dai Centri di Ascolto Caritas e San Vincenzo che operano nel territorio delineato dal Rotary Club (Vicenza, Noventa Vicentina, Camisano e Riviera Berica) e relative a studenti delle Scuole Superiori di Secondo Grado. “Per l’ottavo anno consecutivo – spiegano il past president del Rotary club “Vicenza Berici” Alberto Ciscato Pajello e l’attuale presidente Walter Fortuna – il nostro club vuole sostenere, con questo contributo di inizio anno scolastico, l’impegno e il valore dimostrati da questi ragazzi e ragazze. Questo service si affianca alle numerose iniziative che ogni anno il nostro club dedica al mondo della scuola vicentina, dagli asili nido all’università”. “La Caritas Diocesana Vicentina è molto lieta di essere partner di questa iniziativa – commenta don Enrico Pajarin, direttore della Caritas Diocesana Vicentina e presidente della Fondazione Caritas Vicenza -, perché premia chi si impegna a fondo nello studio, ritenendolo una risorsa fondamentale per realizzarsi nella vita. Grazie quindi al Rotary, che come sempre dimostra una grande sensibilità nei confronti dell’istruzione e delle situazioni di difficoltà, sia nel nostro territorio che nel mondo”.