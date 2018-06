VICENZA – IL PRIMO CONSIGLIO DEL SINDACO RUCCO, SORRENTINO: “ORA CAMBIO DI PASSO”

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Giovedì 28 giugno il primo Consiglio Comunale per Francesco Rucco e la sua Giunta. Abbiamo seguito questo primo passo della nuova amministrazione. Intervista al sindaco e al presidente del Consiglio Valerio Sorrentino che dichiara: “Partire immediatamente per far capire che c’è un cambio di passo”