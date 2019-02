VICENZA – Il presidente di SVT Eberle nella giunta esecutiva di ASSTRA

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Cristiano Eberle, Presidente SVT, nominato nella Giunta Esecutiva di ASSTRA – Associazione Nazionale Trasporti; per la prima volta Vicenza rappresentata a livello nazionale. Tale incarico configura uno specifico riconoscimento alle città “intermedie” nel cui contesto Vicenza rappresenta uno standard di eccellenza in molteplici settori, in particolare nel trasporto pubblico.

ASSTRA – Associazione Trasporti – è l’associazione datoriale, nazionale, delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia, sia di proprietà degli enti locali che private. Aderiscono ad ASSTRA le aziende del trasporto urbano ed extraurbano, esercenti servizi con autobus, tram, metropolitane, impianti a fune, tutte le ferrovie locali (non appartenenti a Trenitalia S.p.A) nonchè le imprese di navigazione lagunare e lacuale. Rappresenta le esigenze e gli interessi degli operatori del trasporto pubblico nelle adeguate sedi istituzionali, nazionali ed internazionali. E’ controparte sociale nella contrattazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro della categoria. Svolge a livello internazionale e nazionale azioni di sostegno a favore della mobilità collettiva e sostenibile. ASSTRA, inoltre, interviene durante la costituzione della normativa nazionale e comunitaria (leggi, decreti, disegni, direttive) che coinvolge il sistema di trasporto pubblico. A tal fine segue attivamente tutte le attività parlamentari e comunitarie con la presentazione di emendamenti e proposte.

CRISTIANO EBERLE, cinquant’anni, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Società Vicentina Trasporti. Dottore commercialista, da più di vent’anni amministratore, sindaco, consulente e studioso di società a partecipazione pubblica. Docente presso la Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie. La sua principale pubblicazione risale al 2017 (Cedam): Le società pubbliche e il testo Unico sulle partecipate.

Questi i dati salienti del settore rappresentato da ASSTRA:

aziende associate ad ASSTRA: 137

quota di mercato trasporto urbano: 95%

quota di mercato trasporto extraurbano: 75%

passeggeri trasportati: ca 5 miliardi

chilometri prodotti: ca 1,6 miliardi

addetti: ca 100.000

mezzi di trasporto (gomma e ferro): ca 40.000

estensione rete: 210.000 km

comuni serviti: 5.000

totale valore della produzione: 9 €/miliardi