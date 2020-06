VICENZA – Il numero telefonico per chi è in difficoltà durante l’estate

Vicenza sicura, nuovi orari del servizio telefonico per affrontare le difficoltà del periodo estivo. Contattare il numero 0444221020 dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 12, il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30



Vicenza sicura, servizio telefonico avviato venerdì 13 marzo per l’emergenza Coronavirus, a tutela dei soggetti fragili del territorio, prosegue durante l’estate per far fronte alle difficoltà dovute al caldo. Promosso dall’assessorato alle politiche sociali, è rivolto in particolare ad anziani e adulti che vivono da soli e che si trovano in stato temporaneo di disagio.

Sarà possibile richiedere una serie di servizi gratuiti: ascolto e supporto in situazioni di emergenza, assistenza domiciliare urgente con operatore, ricovero notturno in albergo cittadino, pronto intervento ai contatori per guasti nell’erogazione di acqua, luce e gas, interventi socio-sanitari urgenti, consegna a domicilio di farmaci urgenti con ricetta in orario notturno e festivo (farmaci a pagamento), consegna a domicilio di farmaci con ricetta in orario diurno per anziani soli non deambulanti (farmaci a pagamento), accoglienza diurna in centri aggregativi per anziani con climatizzazione.Il servizio di consegna a domicilio dei pasti sarà a pagamento.

Gli operatori del centralino risponderanno al numero 0444221020 fino al 31 agosto dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 12 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.



Informazioni: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42720,250025