Vicenza, il mercato del fatto a mano

Venerdì 28 agosto dalle 16 alle 23.30, in piazza dei Signori a Vicenza, si svolgerà la prima edizione pomeridiano – serale di “Unico – Il Mercato del Fatto a Mano”, organizzato da Non ho l’età eventi in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive.La manifestazione, che esalta il fatto a mano e l’originalità, propone una nuova forma di slow shopping che incuriosisce e sorprende, con espositori-creativi provenienti dal nord Italia la cui missione è dare vita a prodotti unici, utili ed ecosostenibili.Unico è uno spazio in cui trovare pezzi irripetibili con storie da vivere, indossare, raccontare e anche da ascoltare: una preziosa occasione di incontro con tanti artigiani che con passione creano ogni giorno oggetti meravigliosi.”Unico- Il Mercato del Fatto a Mano” proporrà articoli di sartoria creativa e artigianale, accessori particolari, piccole e grandi sculture da indossare o da portare a passeggio, idee colorate per bimbi, oggetti originali e ricercati per la casa, gioielli materici, oggetti realizzati grazie al riciclo creativo ed artistico.“Unico” è un’occasione per scoprire l’unicità. Durante la serata sarà possibile assistere alle dimostrazioni pratiche di alcuni artigiani. L’esperienza di Unico continua anche online, grazie all’e-shop www.unicofattoamano.it, dove si possono trovare a portata di click esclusivamente creazioni handmade.Unico – Il mercato del fatto a mano ritornerà, sempre in piazza dei Signori, sabato 10 ottobre.Per tutte le informazioni: www.unicofattoamano.it, info@unicofattoamano.it, 3496410654In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.