VICENZA – Il Maggio della Bertoliana al via

La Biblioteca Bertoliana aderisce all’iniziativa Il Maggio dei Libri, campagna di promozione della lettura del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, con iniziative di valorizzazione del proprio patrimonio e con un progetto dedicato ai piccoli lettori. A Palazzo San Giacomo, sede storica della biblioteca e dove si conserva il patrimonio antico, sono organizzate quattro visite guidate ai tesori manoscritti e archivistici. Ogni appuntamento sarà dedicato a illustrare materiali diversi e preziosi conservati nella civica vicentina.

Giovedì 10 maggio l’incontro sarà dedicato ai codici miniati della biblioteca; mercoledì 16 maggio si terrà la visita alla mostra “Storie di passato futuro”, aperta a Palazzo Cordellina in occasione del Festival biblico; giovedì 24 maggio si potranno ammirare portolani, atlanti geografici e manoscritte di viaggio; giovedì 31 maggio la visita guidata è dedicata a innari, manoscritti e libri musicali.

Le visite sono gratuite e per un massimo di 15 persone, previa iscrizione. Per i più piccoli sono previsti due laboratori creativi. Grazie alla disponibilità della Cooperativa Socioculturale, sabato 12 maggio (ore 16,00 e 17,30) è organizzato il laboratorio artistico “Che scatole!” nella sede della biblioteca di Riviera Berica. È possibile racchiudere in una scatola un racconto? Creare delle scatole che reivochino dei ricordi? Partecipando al laboratorio i bambini dai 10 ai 14 anni impareranno come fare.

Il 26 maggio alle 16.30 nella sede di Anconetta è previsto invece il laboratorio “Bestario immaginario”. Verranno proposti dei libri dove osservare e scoprire gli animali più strani e mostruosi, e si realizzeranno uno o più animali componendo teste, corpi e code appartenenti a specie diverse. L’attività è per bambini dai 7 ai 10 anni.