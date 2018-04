VICENZA – “Il giusto contesto”, al via corsi e laboratori per 37 Comuni

Lo scambio generazionale, la prevenzione del disagio giovanile e la creatività sono le aree di azione di “Il giusto contesto”, un articolato piano di intervento in materia di politiche giovanili che riguarda, con Vicenza capofila, l’intero territorio del Distretto est dell’Ulss 8 Berica. L’iniziativa prende il via in queste settimane e si svilupperà lungo tutto il 2018 e i primi mesi del 2019. Grazie a un finanziamento regionale di 102 mila euro e a un cofinanziamento dei partner pari a 30 mila euro (Vicenza partecipa con il lavoro di progettazione e gestione del piano valutato 4.385 euro) sono stati messi a punto 12 diversi progetti, destinati a giovani tra i 15 e 29 anni e proposti in più edizioni in tutto il territorio. Condotti dagli operatori di Dedalofurioso, Cosmo, Margherita, Il Mosaico, Altre Strade, Ceis e Circo in valigia, i progetti spaziano, per quanto riguarda l’area dello scambio generazionale, dall’alfabetizzazione informatica al laboratorio che simula il lavoro di barista, alla produzione di storytelling sul lavoro artigianale. Nell’ambito della prevenzione del disagio giovanile, specifici progetti di sostegno saranno attivati all’interno delle scuole superiori. Sul fronte delle attività creative, sono previsti incontri su comunicazione, gestione dello stress e lavoro di gruppo, un atelier sulla ceramica, laboratori di giocoleria, di teatro e musica, per videomaker, sull’orientamento nel mercato del lavoro. I giovani interessati potranno iscriversi anche a più di una attività proposta, compatibilmente con la disponibilità di posti, contattando i singoli organizzatori. Le attività saranno realizzate nei Comuni di Altavilla Vicentina, Barbarano Vicentino, Caldogno, Castegnero, Costabissara, Dueville, Grisignano di Zocco, Longare, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Quinto Vicentino, Sandrigo, Sovizzo, Torri di Quartesolo e Vicenza.