VICENZA – “Il corridoio dell’arte” dell’Ipab

Domani, venerdì 8 giugno, alle ore 10.30, nella Residenza Salvi, in corso Padova, il presidente di Ipab di Vicenza, Lucio Turra, presenterà le tre opere selezionate nell’ambito di uno specifico progetto di alternanza scuola – lavoro al quale hanno partecipato 25 alunni della classe 3BLA, Arti figurative del Liceo Artistico “Boscardin”. La collaborazione tra l’Ipab e l’istituto scolastico, e in particolare tra le insegnanti Maria Rita Catalano e Maria Baldisserotto, le educatrici del “Salvi” e la Coordinatrice Centro Servizi Giuseppina Improta, si è finalizzata con la presentazione di 25 lavori tra i quali, come detto, ne sono stati selezionati tre: Energia di vita di Giorgia Menon, La via degli ombrelli di Sofia Nicoli e Vita di Giulia Verlato.

Le tre tele (2 metri di lunghezza per 1,90 metri di altezza), che verranno collocate nel cosiddetto “Corridoio dell’arte”, inaugurato lo scorso anno, rappresentano scorci del centro città noti ai residenti. Gli alunni sono stati impegnati presso la residenza dal 28 maggio al 7 giugno (per 8 ore al giorno). Durante la loro permanenza si è creato un vero e proprio scambio intergenerazionale, dato che molti dei residenti dei vari reparti hanno avuto l’opportunità di accedere alla zona “laboratorio”. Il progetto di Alternanza ha avuto inizio nel 2017 e vedrà la sua conclusione il 12 ottobre prossimo con una mostra di tutte le opere inserita nell’ambito dell’evento Ipab “Tra Dono e Carità”.