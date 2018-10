VICENZA- Il Comune si aggiudica il terzo posto al premio Basile

Il Comune di Vicenza si è classificato al terzo posto nella sezione Processi formativi del “Premio Filippo Basile 2018 per la formazione nella P.A.”.

Il settore cultura, promozione della crescita e musei riceverà il premio per il progetto “Formazione, innovazione per le attività culturali” – sviluppato da Diego Sammarco, (responsabile del progetto) con la collaborazione di Stefano De Boni – nato per affrontare i processi di trasformazione culturali, istituzionali e normativi in atto nella pubblica amministrazione. “E’ un ottimo risultato quello raggiunto dal settore cultura che ha dimostrato professionalità e competenza utili, in questo caso, per migliorare la gestione dei flussi turistici con evidenti vantaggi per l’intera città, a riprova che la pubblica amministrazione ha la capacità di sapersi innovare” – dichiara il sindaco Francesco Rucco. La formazione ha costituito il momento cruciale in cui le persone hanno messo a disposizione abilità e attitudini per adeguare la tecnologia a esigenze organizzative, di usabilità e accessibilità. Pertanto un nucleo formativo, composto dallo stesso Sammarco e da Anna Carta e Trient Consulting Group di Trento, si è occupato di formare gli operatori di front office e back office coinvolti.

E’ stato così possibile implementare nuove e innovative strategie di promozione territoriale attraverso la formazione del gruppo di lavoro in concomitanza con l’acquisizione di nuove tecnologie e con il supporto di Vicenzaè che svolge attività di informazione, accoglienza turistica e biglietteria-call center del circuito museale civico. E’ stato attuato un interscambio di informazioni tra piattaforme diverse e tra la gestione del flusso finanziario del circuito museale, report e statistiche sui flussi dei visitatori, gestione del servizio di biglietteria e call center dei musei e dell’attività didattica museale. La formazione è uno degli elementi che ha maggiormente contribuito al successo del progetto di innovazione. Tra i risultati ottenuti si può ricordare la razionalizzazione della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica delle attività collegate a cultura, musei e turismo.