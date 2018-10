Dopo la bomba d’acqua di ieri, ecco come si presenta il Bacchiglione stamattina. “Sorvegliato speciale” come spesso accade, ma per ora nulla di preoccupante. Stamattina alle 7.30 il suo livello era a 1,43 metri. Il livello di guardia scatta a oltre 4 metri. La foto di riferisce a questa mattina poco dopo le 8.