VICENZA – Il 12 maggio è la Giornata Internazionale dell’Infermiere

“L’infermiere fa la differenza nella tua salute”. E’ questo lo slogan che l’Opi – Ordine Professioni Infermieristiche di Vicenza – ha scelto per la Giornata internazionale dell’infermiere che avrà luogo sabato prossimo 12 maggio. Nell’occasione è stato organizzato anche un evento formativo in partnership con l’associazione Obiettivo Ippocrate.

“Nonostante dal 2002 tutti gli infermieri siano laureati – precisa Federico Pegoraro, presidente dell’Ordine – purtroppo a volte ancor oggi scontiamo un’immagine ancorata al passato, mentre siamo a tutti gli effetti professionisti che, nel loro ambito, si occupano di una serie di problematiche legate ai pazienti, ma prima ancora alla salute pubblica. Non tutti sanno che l’infermiere, per citare un solo esempio, si occupa di educazione sanitaria consigliando sugli stili di vita e alimentari, oltre che sugli aspetti di prevenzione e di cura”.

“La Giornata internazionale dell’infermiere – prosegue Pegoraro – è sempre stata per noi un’occasione pubblica di confronto con i cittadini e con i rappresentanti delle forze politiche e delle amministrazioni pubbliche, oltre che ovviamente con il vasto mondo socio-sanitario. In questi primi mesi dell’anno, tuttavia, ci siamo trasformati da Collegio in Ordine professionale. Un passaggio che abbiamo voluto sancire con un incontro che sarà in realtà un proficuo confronto interprofessionale che vedrà presenti anche i rappresentanti dell’Associazione Obiettivo Ippocrate”

Nel corso del convegno si parlerà, tra l’altro, della disciplina giuridica della responsabilità in ambito sanitario dopo l’approvazione della Legge Gelli, che fornisce precise indicazioni sul ruolo dei professionisti. Va evidenziato, infatti, che il forte vincolo assegnato al rispetto delle Linee Guida validate e registrate durante l’esercizio professionale, fa prospettare forme di responsabilità condivisa all’interno dell’equipe sanitaria, in particolare tra la componente infermieristica e quella medica, professioni a stretto contatto nella cura ed assistenza al paziente.