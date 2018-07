VICENZA – IEG: nel CDA sarà garantita la presenza di Vicenza

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Ieg, nel nuovo patto parasociale sarà garantita la presenza di Vicenza nel nuovo Cda

Sindaco Rucco: “Stiamo salvando il salvabile dell’operazione con l’obiettivo di salvaguardare gli interessi del territorio”

Oggi pomeriggio il Comune di Vicenza, rappresentato dal vicesindaco e assessore alle risorse economiche Matteo Tosetto, ha preso parte all’assemblea degli azionisti della società Vicenza Holding.

Come da indicazione del consiglio comunale del 24 luglio, l’assessore Tosetto, congiuntamente a Provincia di Vicenza e Camera di commercio, ha dato mandato all’amministratore unico Primo Ceppellini di portare a termine il progetto di quotazione in borsa di Ieg, con le conseguenti modifiche dello statuto e del nuovo patto parasociale, in quanto migliorativo rispetto al precedente del 2016.

Non è stato invece dato il via libera alla cessione di parte delle azioni di Ieg all’atto della quotazione, in attesa delle informazioni necessarie a verificare la convenienza dell’operazione di vendita di una quota fino al 2% del capitale detenuto da Vicenza Holding.

“Stiamo salvando il salvabile – dichiara il sindaco di Vicenza Francesco Rucco – di un’operazione che ci siamo trovati a dover gestire nostro malgrado, senza condividerne la genesi. Il nostro unico interesse è la salvaguardia degli interessi del territorio vicentino”.

“Confermiamo – aggiunge il vicesindaco Matteo Tosetto – la soddisfazione rispetto al fatto che Vicenza potrà essere rappresentata nel nuovo Cda di Ieg nel momento in cui la società sarà messa in quotazione, condizione fondamentale per garantire gli investimenti e la programmazione fieristica della città”.