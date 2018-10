VICENZA – IEG: domani inizia Abilmente Autunno

Torna con un progetto nuovo e innovativo, da domani giovedì 18 ottobre in Fiera di Vicenza, Abilmente Autunno, l’appuntamento con la creatività più atteso della stagione, in programma fino a domenica 21 ottobre dalle 09.30 alle 19.00. La grande manifestazione italiana dedicata alla manualità creativa organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) lancia “Cucito su di te – Dressmaking LAB”, primo spazio laboratorio in Italia dedicato alla moda Do It Youself (DIY) sviluppato in collaborazione con Gaia Segattini, designer e art director del festival WeeKenDoit.

«Il fenomeno DIY, nato negli USA nel 2003 con la nascita del primo Fab Lab e della Renegade Craft Fair, è arrivato in Italia nel 2010diffondendosi inizialmente al Nord, mentre nel Sud Italia si stanno affermando adesso realtà imprenditoriali forti e dall’enorme valore» spiegaGaia Segattini, tra le più stimate e conosciute crafter italiane. «Negli ultimi 8 anni una generazione tutta al femminile di “nuove artigiane” è passata dalla passione al fare impresa, centinaia di brand e migliaia di creative che hanno tutte le carte in regola per essere un’economia reale.» Perché, dunque, lanciare proprio ad Abilmente il primo spazio laboratorio dedicato alla moda fai-da-te? «Negli ultimi tempi una serie di brand autoprodotti stanno vedendo la luce – continua – abbigliamento e accessori, ma anche una forte ispirazione all’autosufficienza, alla realizzazione del proprio guardaroba. Il filo conduttore è quello della tracciabilità, dell’acquisto consapevole, del gusto contemporaneo ma anche del rapporto personale fra chi produce e chi acquista. Un accorciamento di distanze a cui Abilmente fa da vetrina, mescolando formazione, sperimentazione e prodotto.» Per queste imprenditrici la moda DIY non è soltanto un hobby «ma un modo, in un Paese come l’Italia fondato sulla manualità e le abilità artigiane, per essere autosufficienti e per iniziare un progetto imprenditoriale» sottolinea la creativa. «A fare la differenza non è soltanto il prodotto o l’idea, ma anche saperlo comunicare, saper comunicare il brand e saperlo fare attraverso i mezzi digitali.» Per la prima volta, quindi, in Italia IEG coinvolge alcune tra le migliori esponenti della moda DIY selezionate dallo staff di Abilmente. In linea con la filosofia della Slow Fashion che educa all’acquisto o alla realizzazione di abiti e accessori fatti a mano, e più in generale ad una moda di qualità, etica e sostenibile, il Dressmaking LAB di Abilmente Autunno è uno spazio laboratorio in cui imparare i segreti, le tecniche e gli stili della moda DIY grazie a decine di corsi, live show e workshop in un’atmosfera stimolante e creativa, ma anche un megafono di giovani storie imprenditoriali, una vetrina di brand emergenti che hanno unito la riscoperta delle tecniche artigianali della tradizione al gusto estetico contemporaneo e all’uso di strumenti digitali. Tra le esponenti di questa nuova generazione di microimprenditrici che sta dando nuova linfa al fashion Made in Italy ad Abilmente Autunno, tra le altre, ci sono Simona Ullo (Verona) con The Yellow Peg per Prym e Guetermann, Blog Secondo Piano (Spilimbergo, Pordenone), Francesca Barbato di Atelier Vicolo n. 6 (Pietrasanta, Lucca). E ancora Elena Marella e Francesca Temponi di Fabrique(Brescia), Selene Verdoglia (Trieste), Martina Coller di Tulip (Trento), Roberta Ottolenghi di robedellarobi (Treviso) e Laura Bergamini diLola Love Atelier (Modena). “Cucito su di te – Dressmaking Lab” è realizzato in collaborazione con gli sponsor Burda Style, Gutermann, GS Scampoli, Janome, Maison du Monde, Necchi, Prym, STOF fabrics e The Color Soup.

Abilmente Autunno è un evento esperienziale: tante le proposte e attività per appassionati, crafter esperti o solo curiosi, giovani e meno giovani, famiglie con bambini, insegnanti, educatori e operatori sociali, per quattro giorni all’insegna della manualità. Tornano e si arricchiscono, nella Hall 7 – La fabbrica dei sogni, gli Abilmente Live Show. Tutti i giorni, ogni mezz’ora dalle 11.00 alle 17.30, in programma tutorial, dimostrazioni e minicorsi di manualità creativa per scoprire le ultime novità del DIY a cui si aggiunge, da quest’anno, una seconda area live interamente dedicata alla moda fai-da-te all’interno di “Cucito su di te – Dressmaking Lab”. Programma Abilmente Live Show su abilmente.org. Decine anche i corsi, i workshop e le dimostrazioni all’interno dei quattro padiglioni, non solo nella Hall 7. Nella Hall 6 – Idee brillanti, la Via delle Idee, lo spazio dedicato alle tendenze con una selezione delle migliori creative e blogger italiane in cui lasciarsi ispirare da dimostrazioni e corsi pratici. Nella Hall 2 – Prenditi il tuo tempo, il Salone del ricamo e delle tecniche antiche un ricco programma di corsi per immergersi nell’arte secolare del ricamo e del merletto e nella Hall 1 – Ricordati di me, tanti corsi base e avanzati per avvicinarsi al mondo dello scrapbooking grazie ad ASI, l’Associazione Scrappers Italia.