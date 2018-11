VICENZA – IEG, domani apre Cosmofood 2018

la pianificazione strategica dell’anno successivo. I gestori di bar, ristoranti, hotel e strutture ricettive, gelaterie, pasticcerie, buyer e operatori della GDO, grossisti specializzati e società di catering troveranno nella Hall 7 e nella Hall 1 della fiera di Vicenza distributori di food, beverage, impianti, attrezzature e accessori per la ristorazione professionale.

Ai professionisti del settore è inoltre dedicata una delle novità di Cosmofood, il TALK SHOW di apertura “L’evoluzione del settore horeca nel Triveneto”, che si terrà domani alle ore 10.30 nell’area COSMO ACADEMY (Hall 7): l’Amministratore Delegato di Italian Exhibition Group, Ugo Ravanelli, si confronterà sul futuro del settore con Federico Pendin, Presidente di DIEFFE – Accademia delle Professioni, e con Roberto Pellegrini di AIBES – Associazione Italiana Barman e Sostenitori.

Molti poi gli appuntamenti di approfondimento, i corsi di formazione e le masterclass organizzate da DIEFFE, Partner Tecnico esclusivo di Cosmofood, che nella COSMO ACADEMY vedrà un susseguirsi di professionisti, docenti ed esperti di marketing alternarsi con focus sulle nuove tendenze in fatto di food, beverage, mixology, food-pairing, marketing e start-up.

Grande attenzione come sempre è riservata agli appassionati di cibo, i foodies. All’interno della Hall 1

presenti diverse aree tematiche pensate per gli amanti di food, wine, beer e per chi vuole conoscere e incontrare produttori di alimenti per vegani e a marchio BIO. Diversi gli eventi esperienziali pensati per i visitatori: nella giornata di domani tra gli altri lo show cooking durante il quale lo Chef Matteo Villani (www.mailanifood.com) insegnerà i passaggi della preparazione e della cottura del thaifood (dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.30, Stand 108, Hall 7). Il programma completo è disponibile online www.cosmofood.it/eventi