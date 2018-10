VICENZA – IEG, Abilmente Autunno a tutto …quilt

Il patchwork, tecnica di cucito creativo che consiste nell’unione, tramite cucitura, di diverse parti di tessuto, e ilquilting, l’arte di trapuntare, ricoprono un ruolo centrale ad Abilmente Autunno, la grande Festa della Creatività organizzata da Italian Exhibition Group (IEG), in Fiera di Vicenza da giovedì 18 a domenica 21 ottobre. Per promuovere queste attività creative – e raccontare dei benefici che queste comportano, tra cui riduzione dello stress, rilassamento, miglioramento della concentrazione – Abilmente Autunno ospita due mostre di respiro internazionale. Arrivano direttamente dal Tokyo Metropolitan Art Museum gli 82 quilt vincitori del Nihon Quilt, uno dei più prestigiosi concorsi internazionali, giunto alla 14esima edizione e organizzato dalla giapponese Japan Handicraft Instructors’ Association (JHIA), e da Europa e Medio Oriente le opere di membri dalla statunitense Studio Art Quilt Associates (SAQA), mentre le opere della Mostra internazionale di patchwork “Wide Horizons VI” arrivano da Europa e Medio Oriente su iniziativa della statunitense Studio Art Quilt Associates (SAQA), organizzazione senza scopo di lucro che promuove l’arte del quilt. Nata nel 2008 e diventata negli anni una mostra biennale itinerante, Wide Horizons è alla sesta edizione. Non solo mostre, ma anche corsi e dimostrazioni saranno organizzate ogni giorno dall’Associazione Nazionale Quilt Italia e le cinque Associazioni venete più rappresentative del mondo del Patchwork: Associazione Ad Maiora (Verona), Casa Patchwork e Quilting (Bassano del Grappa – Vicenza), Dodi Quilt (Vicenza), Passione Patchwork (Padova) e Patchwork Idea (Treviso). Nel collegamento tra la Hall 6 e la Hall 2, saranno esposti i lavori dei partecipanti a “Tappeti di pietra: patchwork nella storia dell’arte italiana”, contest organizzato da Quilt Italia in collaborazione con Abilmente. Durante la mifestazione una giuria di esperti decreterà i primi tre classificati, artisti del patchwork e del quilt che meglio hanno saputo ricreare le trame di antiche pavimentazioni ad intarsio.