VICENZA – IEG, a Cosmofood le materie prime di qualità e “solidali”

Ha anche un gusto solidale questa edizione di Cosmofood, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group (IEG), punto di riferimento nel Triveneto per le aziende, gli operatori del settore food, beverage e professional equipment per la ristorazione e gli appassionati del mondo gourmet, che continua fino a domani, mercoledì 14 novembre, in fiera a Vicenza. La kermesse conferma nel settore Ho.Re.Ca. la grande attenzione alla qualità e alla provenienza delle materie prime. Il desiderio di autenticità, genuinità e prodotti di valore nel consumo fuori casa spinge alla sperimentazione, all’apertura verso culture diverse e alla riscoperta di materie primecome il lievito madre, lo zafferano e di prodotti di nicchia come la canapa, grande ritorno tra le coltivazioni nostrane.

All’interno di questo contesto di costante ricerca di qualità si sono inserite anche realtà particolari, che uniscono al lavoro e alla passione per il cibo unaspetto sociale. È ad esempio il caso della Cooperativa Sociale Agricola Onlus Semi di Solidarietà: una ventina tra migranti, richiedenti asilo e persone con difficoltà fisiche o sociali lavora insieme ad Alessandria alla coltivazione di zafferano, ortaggi, frutta di stagione e canapa, per realizzare diversi prodotti alimentari.

Cosmofood ospita poi nei propri padiglioni altre realtà che hanno scelto di percorrere la strada dell’enogastronomia per favorire il reinserimento e l’integrazione sociale: è il caso ad esempio della rinomata Pasticceria Giotto, laboratorio artigianale che opera all’interno del carcere di Padova da oltre 15 anni, produttore di uno dei panettoni stabilmente nella top ten della classifica dei migliori panettoni italiani de Il Gambero Rosso, e della Associazione Vie di Luce Onlus La Casa dell’Accoglienza di Zanè (VI) che, con il progetto Gioiesolidali, si pone l’obiettivo di sensibilizzare la società nei confronti delle persone affette da disabilità fisiche, che all’interno dell’associazione lavorano a tutte le fasi di confezionamento di dolci e bomboniere, poi venduti a diverse attività commerciali.

Proseguono anche domani, ultimo giorno di manifestazione, le masterclass e i corsi di alta formazione pensati per i professionisti del settore Ho.Re.Ca. e le degustazioni per i foodies.