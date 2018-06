VICENZA – I saluti del sindaco Variati

Dopo 10 anni alla guida del Comune di Vicenza – 15, se si considera anche il mandato 1990–1995 – in questi giorni che precedono il suo definitivo commiato da Palazzo Trissino il sindaco ha voluto dedicare del tempo a dei saluti speciali ad alcune realtà cittadine, in rappresentanza dei numerosi mondi e delle tantissime persone che ha incontrato e con le quali ha condiviso momenti significativi di questo lungo periodo.

Accanto ai saluti istituzionali portati personalmente a prefetto, questore, presidente del tribunale, procuratore della Repubblica, rappresentanti delle forze dell’ordine e presidente della camera di commercio, il sindaco ha dunque incontrato – o incontrerà nei prossimi giorni – il gruppo comunale dei volontari della protezione civile, istituzioni culturali come la biblioteca Bertoliana, l’Istrevi – Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea, la biblioteca La Vigna, il Cisa – Centro internazionale di architettura Andrea Palladio, la Fondazione teatro comunale, l’Accademia Olimpica, il Museo diocesano e l’Istituto Rezzara, il comitato della Rua, il dirigente dell’ufficio scolastico territoriale e i dirigenti scolastici, le associazioni di categoria e gli ordini professionali, l’Ipab, il comandante della guarnigione US Army di Vicenza e il comandante italiano della caserma Ederle, il direttore del penitenziario e il comandante della polizia penitenziaria, i segretari provinciali delle organizzazioni sindacali, il direttore generale dell’Aulss 8 Berica, i rappresentanti di Fondazione Cariverona e Banca Intesa, l’Unitalsi.

Il sindaco ha quindi voluto portare il proprio saluto al vescovo e alle numerose congregazioni religiose della città a cui da sempre è particolarmente legato, tra cui i frati di Santa Lucia, le suore Dorotee, le Orsoline del Sacro Cuore di Maria, lePoverelle di Santa Chiara e le Carmelitane e i frati della Basilica di Monte Berico, con i quali sabato 9 giugno parteciperà alla messa delle 17, come fece nel 1990 in occasione della sua prima nomina alla guida della città.

Un momento particolare è stato poi riservato dal sindaco al mondo del volontariato sociale, così numeroso e attivo nel territorio: i rappresentanti delle associazioni più rappresentative sono stati invitati in sala Stucchi (domani mercoledì 6 giugno alle 18) per un incontro che si concluderà con un breve intrattenimento musicale offerto dal maestro Giuliano Fracasso.

Venerdì mattina alle 10.30, alla cerimonia per il 190° anniversario di fondazione della polizia locale e della tradizionale consegna di encomi ed elogi a Palazzo Trissino, il sindaco saluterà infine gli agenti in servizio in città insieme alle associazioni combattentistiche e d’arma e ai rappresentanti degli alpini, invitati per l’occasione.

Non potevano mancare, infine, due saluti simbolici a Caterina Marangonzin Liotto, che in rappresentanza dei cittadini di Vicenza lo aiutò ad indossare la fascia tricolore nel 2008 e nel 2013, e ad Achille, un bambino della città nato proprio nel 2008.