VICENZA – “I Percorsi della Carità”

A partire dal 10 novembre e per tre sabati consecutivi, Ipab di Vicenza propone visite ad alcuni siti della città non facilmente accessibili. Prenotazione per la visita a S. Tomaso entro il 30 ottobre.

“Con le Passeggiate Patrimoniali, promosse dal Club Unesco di Vicenza, abbiamo voluto far conoscere ai vicentini il patrimonio storico e artistico di proprietà di IPAB. Ora vogliamo offrire l’opportunità ai nostri concittadini di scoprire i luoghi della Carità, di cui Vicenza è ricca, con lo scopo da un lato di porre l’attenzione su quello che è stato il fondamento della nascita del nostro ente e dall’altro di valutare la possibilità di creare un nuovo itinerario turistico che vada oltre i classici luoghi palladiani”. Lucio Turra, presidente dell’Ipab di Vicenza spiega così questa nuova iniziativa che per tre sabati consecutivi, a partire dal 10 novembre, aprirà le porte di alcuni siti poco conosciuti e non facilmente accessibili.

Si tratta della chiesa e del complesso di Santa Chiara e San Bernardino (10 novembre ore 9.30); del complesso di San Tomaso, attuale sede del Comando della Guardia di Finanza (17 novembre, ore 9.00 e 10.30); della chiesa di Santa Caterina (24 novembre ore 9.00), dell’Oratorio delle Zitelle (ore 10.00) e della chiesa di Santa Caterina in Porto (ore 11.00).

Sono edifici posti lungo un asse, quello di Santa Caterina e Borgo Berga, che in passato vedeva allineati, nelle vicinanze della sponda del Bacchiglione, ben quattro monasteri: oltre ai tre già citati, anche quello di Ognissanti.

Le visite sono a ingresso libero e senza prenotazione, eccetto quella al complesso di San Tomaso (17 novembre) dove per ragioni di sicurezza sono previsti solo due gruppi di non più di 30 persone l’uno ed è obbligatoria la prenotazione entro martedì 30 ottobre, telefonando alla segreteria dell’Ipab: 0444 21.88.11, la quale invierà un modello d’iscrizione che andrà restituito alla e-mail: segreteria@ipab.vicenza.it.