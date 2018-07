VICENZA – Guidavano ubriachi: 3 denunciati e via le patenti

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

Nell’ambito dei controlli finalizzati a prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera” i Carabinieri di Vicenza hanno sorpreso alla guida delle rispettive auto in stato di ebbrezza 3 persone: F.M 23enne residente a Grumolo delle Abbadesse, A.C. 43enne residente a Vicenza e K.B 23enne residente a Dueville. I 3 sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza con conseguente ritiro delle patenti di guida. Nell’ambito di controlli anti-droga, invece, G.G. 28enne e F.F. 23 enne entrambi residenti a Vicenza sono stati trovati in possesso rispettivamente di 0.4 grammi di sostanza del tipo cocaina e 2 grammi di sostanza del tipo hashish, detenuta per uso personale, pertanto segnalati alla Prefettura di Vicenza.