VICENZA – GoTo Science, Trade Wars: l’Europa tra Cina e Trump

“GoTo Science – La ricerca raccontata davanti a un bicchiere di vino” arriva anche nella città di Vicenza per condividere con il pubblico le prospettive della ricerca scientifica dell’università di Verona. Il prossimo appuntamento con i docenti del Polo Scientifico Didattico “Studi sull’Impresa” di Vicenza è in programma mercoledì 28 novembre, alle 18.30 al Moplen modern living di Piazza Biade 15, con Riccardo Fiorentini, docente di Economia politica del dipartimento di Scienze economiche e direttore del Polo Scientifico Didattico “Studi sull’Impresa”, che parlerà di “Trade Wars: l’Europa tra Cina e Trump. Quali prospettive per l’Europa nell’era di Trump e della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina”. GoToScience è il format ideato dall’Area Comunicazione e dall’Area Ricerca dell’ateneo scaligero con l’obiettivo di avvicinare i cittadini al mondo della ricerca attraverso una serie di appuntamenti organizzati in osteria, per raccontare i progetti di studio in un contesto piacevole e informale. Un evento che punta a far ascoltare le presentazioni di alcuni studi realizzati da ricercatori o team dell’università di Verona, davanti a un “goto” di vino o a un aperitivo, per condividere con i cittadini i risultati e le prospettive della ricerca scientifica dell’ateneo scaligero, in un ambiente conviviale e informale.