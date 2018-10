VICENZA – Gli azzurrini vincono al Menti contro la Tunisia

L’Italia Under 21 si rifà della sconfitta con il Belgio di giovedì battendo 2-0 in amichevole la Tunisia al Menti. I ragazzi di Di Biagio sbloccano il match al 33’ con il colpo di testa di Parigini su assist di Calabria. Pochi giri di lancette e Kean raddoppia (39’) su calcio di rigore concesso per fallo su Bastoni. Nella ripresa l’Italia non rischia nulla, anzi sfiora il tris con Bonazzoli, ed esce dal match con una vittoria.

Avvio di gara non esaltante al Menti, con le due squadre che non riescono a rendersi pericolose in zona gol. Gli Azzurrini, però, crescono con il passare dei minuti. La gara si sblocca al 33’ con Parigini, che di testa batte Yeferni. Al 37’ l’Italia beneficia di un calcio di rigore per una trattenuta di Hnid su Bastoni. Dagli undici metri si presenta Kean, che non sbaglia e fa 2-0.

Nella ripresa, la Tunisia prova ad alzare i ritmi per giungere al pareggio, ma Audero non è quasi mai chiamato in causa. Al contrario, è l’Italia ad andare vicina al terzo gol.L’Italia riesce così a rifarsi della sconfitta maturata giovedì contro il Belgio, uscendo dal campo con una vittoria.