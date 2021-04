VICENZA – Gli auguri di Pasqua del sindaco Rucco

“A nome dell’amministrazione comunale vi giungano i migliori auguri per una Santa Pasqua 2021, che sia un momento importante di condivisione e raccoglimento con le vostre famiglie. È un anno caratterizzato ancora dalle restrizioni anti Coronavirus per cui non potremo fare grandi cose, ma sono fiducioso nel fatto che arriveremo a riottenere la nostra libertà e che ci sarà presto una ripartenza. Rivolgo un pensiero particolare a tutti coloro che stanno affrontando la malattia in questo momento, e soprattutto agli ammalati di Covid-19 che stanno fronteggiando con coraggio questa battaglia. Siamo al vostro fianco e vi auguriamo i migliori auguri per una Santa Pasqua”.