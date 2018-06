VICENZA – Gli antichi lavori agricoli in Piazza San Lorenzo

“Lavoro nei campi, ma non solo. L’agricoltura di oggi, infatti, è fortemente segnata da processi innovativi interessanti e costantemente osservati dai giovani, che sempre più numerosi decidono di accedere a queste attività. In controtendenza rispetto ad un tempo sono sempre più i giovani laureati ed al primo insediamento in agricoltura, privi di familiarità in agricoltura”. Con queste parole il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola illustra la tendenza in atto nell’occupazione agricola e la decisione di Coldiretti di proporre, per il prossimo sabato 16 giugno al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza, nell’area di Piazza San Lorenzo, dalle ore 11, la riscoperta degli antichi lavori agricoli: la mietitura a mano e la lavorazione dei bachi da seta. La trebbiatura dei cereali, cioè la separazione dei chicchi dalle spighe con l’allontanamento della paglia dalla pula, rappresenta la delicata fase finale di un ciclo di coltivazione. Fin dall’antichità questa operazione veniva effettuata nelle aie delle fattorie, con l’impiego di semplici attrezzi a mano. “Il 16 giugno in Piazza San Lorenzo proporremo una mostra di attrezzature per la trebbiatura a mano ed in contemporanea – aggiungono Cerantola e Palù – presenteremo la bachicoltura, cioè l’allevamento del baco da seta, importante per la produzione di bossoli, da cui si ricava il filo di seta. Un’attività che in Italia fu importante fonte di reddito per l’agricoltura”. L’allevamento dei bachi da seta era affidato ai contadini e mezzadri, in particolare alle donne ed ai bambini. Con l’industrializzazione e la concorrenza estera questa attività è stata in gran parte soppiantata, perciò il mercato coperto di Campagna Amica ha pensato di farla rivivere. Domenica 17, invece, il mercato coperto di Campagna Amica proporrà una degustazione dei prodotti di stagione.