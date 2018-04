VICENZA – Gli animali della Cracking Art “finanziano” la Bertoliana

SEI DI VICENZA SE... CRONACA E SICUREZZA PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

Dopo aver invaso le Gallerie d’Italia a Milano, gli animali del movimento artistico Cracking Art irrompono negli spazi delle Gallerie d’Italia di Vicenza in occasione della V edizione del Festival della Cultura Creativa promosso da ABI. Da oggi al 29 luglio 2018 sarà quindi del tutto normale imbattersi in un lupo verde di grandi dimensioni o in una chiocciola rosa “fuori scala” all’interno degli ambienti di Palazzo Leoni Montanari. Ognuno di questi animali nasconde dietro di sé una storia e un significato: il lupo e il suricato, simboli della forza del gruppo nel rispetto dell’individualità, diventano allo stesso tempo visitatori e guardiani di questa temporanea dimora; la chiocciola e la rana aggiungono un tocco favoloso e fiabesco, disegnando un’atmosfera fantastica e festosa. Ma qual è lo scopo di unire due stili così distanti come il barocco delle decorazioni del palazzo e le installazioni di arte contemporanea realizzate da Cracking Art? L’idea del progetto ideato dalle Gallerie d’Italia e da Cracking Art è esprimere un concetto di rottura e rinnovamento della posizione estetica, che realizza una rivoluzione nella concezione stessa dell’immagine e nel modo di affrontarla. Numerose le attività collaterali previste: racconti animati e laboratori dedicati ai più piccoli, attività creative per scuole d’infanzia e primarie, percorsi tematici per bambini e ragazzi che partecipano ai centri estivi, attività per famiglie nel weekend. Il movimento Cracking Art porta alle Gallerie d’Italia di Vicenza anche l’iniziativa L’arte rigenera l’arte,programma di sostegno del patrimonio artistico e culturale italiano. Come funziona? Presso il bookshop del museo puoi acquistare una delle 100 mini sculture – piccole rondini o rane colorate – messe a disposizione dagli artisti di Cracking Art. Il ricavato di vendita sarà devoluto all’associazione culturale Amici della Bertoliana, che da anni sostiene la biblioteca cittadina in attività di restauro, valorizzazione e promozione del suo ricco patrimonio bibliografico e documentario In particolare verrà finanziato il progetto di restauro di un’opera d’arte antica: la Biblia Sacra, manoscritto membranaceo risalente alla fine del Duecento.